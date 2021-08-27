«Мосинжпроект» поднялся в рейтинге крупнейших строительных компаний мира

Фото предоставлено АО «Мосинжпроект»

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» занял 114 место среди 250 крупнейших строительных компаний мира в международном рейтинге ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors.

«Это на 9 позиций выше, чем в 2020 году, - сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. - Продвижение в престижном международном рейтинге подтверждает высокий уровень и конкурентоспособность холдинга на глобальном рынке, что особенно важно для инициатив «Мосинжпроекта» по выходу на международные рынки».

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» является оператором ключевых градостроительных программ российской столицы. Рейтинг ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors учитывает основные финансовые и профессиональные показатели деятельности компаний за 2020 год. Среди них - выручка, прибыль, профессиональные компетенции сотрудников, реализованные объекты, объем новых контрактов и т.д.

«Сейчас «Мосинжпроект» активно внедряет цифровые технологии, а также лучшие мировые практики в области управления, охраны труда, промышленной безопасности, экологии - это помогает компании отвечать на глобальные вызовы рынка, развиваться и двигаться вперед», - отметил Юрий Кравцов.

«Мосинжпроект» также занял 138-е место в списке крупнейших проектных компаний мира ENR’S 2021 Top 150 Global Design Firms. Рейтинги ENR’S Top оценивают конкурентоспособность строительных предприятий и проектировщиков со всего мира и ежегодно публикуются престижным международным журналом Engineering News-Record (ENR), который пишет о новостях строительной индустрии и издается в США с 1874 года.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» не раз добивался признания на международной арене. Ранее значимые проекты холдинга неоднократно выходили в финал конкурса MIPIM Awards, а два объекта — парк «Зарядье» и Дворец гимнастики в Лужниках — становились победителями MIPIM Awards. В 2021 году в финал MIPIM Awards вышел проект Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское».

Напомним, холдинг «Мосинжпроект» с успехом подтвердил международную квалификацию для участия в тендерах на проектирование и строительство проектов рельсового транспорта в Турции и Израиле.

«Уверен, что с уникальным опытом специалистов, полученным при реализации транспортных проектов в Москве, инжиниринговый холдинг готов к работе не только на национальном рынке, но и за пределами нашей страны», – считает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.