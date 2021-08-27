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Происшествия27 августа 2021 10:57

Пассажирский поезд задержался в пути из-за ДТП с легковушкой на переезде в Карелии

Авария произошла на перегоне Летний-Сосновец в Беломорском районе республики
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В Карелии произошла авария с участием пассажирского поезда и автомобиля

В Карелии произошла авария с участием пассажирского поезда и автомобиля

Фото: Shutterstock

Серьезная авария с участием поезда и легковой машины произошла в Беломорском районе Карелии. На перегоне между станциями Летний и Сосновец автомобиль выехал на пути и попал под локомотив. К счастью, во время происшествия ни водитель машины, ни пассажиры поезда не никаких травм не получили.

- По данным РЖД, пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения, - пишет издание «КарелИнформ».

При этом отмечается, что из-за ДТП пришлось остановить движение поездов, пока аварийные службы устраняли последствия столкновения. В результате, пассажирский состав дальнего следования, шедший по маршруту «Новороссийск-Мурманск», задержался в пути на тридцать минут.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения по Беломорскому району Республики Карелия.