Пассажирский поезд задержался в пути из-за ДТП с легковушкой на переезде в Карелии

В Карелии произошла авария с участием пассажирского поезда и автомобиля Фото: Shutterstock

Серьезная авария с участием поезда и легковой машины произошла в Беломорском районе Карелии. На перегоне между станциями Летний и Сосновец автомобиль выехал на пути и попал под локомотив. К счастью, во время происшествия ни водитель машины, ни пассажиры поезда не никаких травм не получили.

- По данным РЖД, пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения, - пишет издание «КарелИнформ».

При этом отмечается, что из-за ДТП пришлось остановить движение поездов, пока аварийные службы устраняли последствия столкновения. В результате, пассажирский состав дальнего следования, шедший по маршруту «Новороссийск-Мурманск», задержался в пути на тридцать минут.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения по Беломорскому району Республики Карелия.