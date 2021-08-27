Талибы* предложили Турции взять управление аэропортом Кабула Фото: REUTERS

Движение «Талибан»* предложило Турции заняться управлением аэропорта Кабула, сообщил на пресс-конференции турецкий президент Реджем Тайип Эрдоган.

По словам политика, талибы* гарантируют безопасность транспортного узла афганской столицы, но само администрирование аэропорта предлагают взять Анкаре. Пока Турция не ответила на предложение, уточнил он.

Напомним, несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула в четверг, 26 августа. Также позже был взорван и автомобиль, оказалось, что в нем находились представители захвативший Афганистан группировки талибов*. Всего за день в афганской столице произошло пять взрывов.

В администрации США сообщили, что террористическая группировка Исламское государство** ответственна за теракт недалеко от аэропорта. Также американские представители заявили, что при нападении погибли более 10 военных США, а еще свыше десятка пострадали. Жертвами взрывов стали более 100 человек.

*Запрещенная в России террористическая организация

**Террористическая организация, запрещенная на территории РФ