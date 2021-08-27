Российские ученые доказали, что «Спутник V» защищает от тяжелой формы штамма "Дельта" Фото: REUTERS

Ученые из Санкт-Петербурга доказали эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» против тяжелой формы штамма «Дельта».

Исследование проводилось на 14000 пациентах с симптомами коронавируса и подтвержденным диагнозом. Из них 1291 человек был полностью вакцинирован «Спутник V» не позднее чем за две недели до начала исследования, пишет журнал Science.

Как показали результаты, российская вакцина на 81% снижала риск госпитализации при штамме «Дельта». Кроме того, в 76% случаев препарат блокировал серьезное поражение легких. По словами ученых, эффективность «Спутника V» против любой клиники коронавируса составила порядка 50%. При этом они отмечают, что во время исследований идентификация штаммов коронавируса у больных не проводилась, а результаты были основаны на данных врачей, согласно которым 95% заболевших заразились в Санкт-Петербурге именно штаммом «Дельта».

Как писал сайт kp.ru, ранее российские ученые разработали вариант вакцины «Спутник V», ориентированный на борьбу с дельта-штаммом.