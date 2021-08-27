Здоровье, поддержка семей и повышение доходов: «Единая Россия» опубликовала народную программу

Итоговый вариант народной программы был принят на съезде «Единой России» 24 августа после того, как свои предложения в нее внес президент Владимир Путин. Фото: REUTERS

«Единая Россия» 27 августа опубликовала народную программу, с которой партия идет на выборы в Государственную думу. Окончательная редакция документа была утверждена делегатами съезда единороссов 24 августа. Народная программа состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них, в свою очередь, включает в себя несколько подразделов, охватывающих самые главные сферы жизни россиян: здравоохранение, образование, социальное благополучие, экологию, комфортную городскую среду, спорт, культуру и многое другое.

Так, в раздел «Благополучие людей» вошли несколько блоков: «Хорошая работа — достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся», «Современное образование и передовая наука», «Удобная и комфортная жизнь», «Экология для жизни», «Государство для человека». Блок «Крепкая семья» стал одним из самых масштабных в программе, его главные задачи – поднять достаток россиян и обеспечить благополучие семей с детьми. Для этого единороссы предлагают создать в стране мощную систему поддержки, при которой родители будут чувствовать себя защищенными, а рождение каждого последующего ребенка будет повышать благосостояние в доме. Для этого партия предлагает на законодательном уровне закрепить статус многодетной семьи, расширить применение материнского капитала, ввести дополнительные меры поддержки для родителей, а также принять стратегию обеспечения комплексной безопасности детей.

В блоке «Здоровье человека» упор делается на защиту материнства и детства, увеличение продолжительности жизни россиян и активное долголетие. Единороссы ставят задачи по повышению доступности первичного звена здравоохранения (для этого предполагается разработать новый общероссийский стандарт первичной медицинской помощи). За основу будет принят принцип «в центре внимания — человек, сбережение его здоровья». Кроме того, предполагается масштабная модернизация и техническое обновление поликлиник, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов по всей стране.

Второй раздел народной программы «Сильная Россия» посвящен развитию экономики, вопросам внешней политики, гражданскому воспитанию молодежи. В него вошли блоки «Экономика развития», «Развитие села», «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны», «Культура, история, традиции», «Гражданская солидарность и молодежная политика», «Внешняя и оборонная политика».

В блоке «Экономика развития» партия предлагает реализовать комплекс мер, которые помогут предприятиям чувствовать себя уверенно как на внутреннем, так и внешнем рынке. Среди них – обеспечение эффективной антимонопольной политики, стимулирование честной конкуренции, помощь производителям, внедрение в производство экологичных технологий. Блок «Развитие села» предусматривает создание комфортных условий для жизни людей в сельских районах и развитие современной социальной инфраструктуры. Для этого единороссы разработали меры поддержки передовых компаний АПК и проекты, помогающие стимулировать внедрение современных сельскохозяйственных технологий.

Напомним, народная программа «Единой России» разрабатывалась в течение нескольких месяцев. Предложения для нее собирались по всем регионам страны на встречах с избирателями и в ходе общественных дискуссий. Проект народной программы представители партии обсудили 22 августа на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства внес в нее свои предложения. Итоговый вариант программного документа был принят на съезде «Единой России» 24 августа.