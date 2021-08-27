Кремль не согласен с риторикой обращения СМИ про иноагентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле ознакомились с обращением СМИ по поводу закона об иностранных агентах и не согласны с его риторикой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В разговоре с журналистами официальный представитель Кремля отметил, что закон о СМИ-иноагентах должен действовать в России, так как имеет место иностранное вмешательство во внутренние дела страны. Претензии относительно несовершенства закона требует обсуждения экспертным сообществом, сказал он.

«Как таковой этот закон должен быть и он будет…Что сообществу [журналистов] кажется несовершенным правоприменение некоторых положений этого закона – это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, обращение СМИ об иноагентах не планируют обсуждать на совещании с членами Совета безопасности России, поскольку международная обстановка и так «изобилует целым набором острых, существенных вопросов».