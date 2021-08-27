Депутат Бессараб поддержала предложение обеспечить бесплатным интернетом студентов

Студентам предложили обеспечить бесплатный доступ в сеть. Фото: freepik.com.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение члена Общественной палаты Султана Хамзаева обеспечить студентов бесплатным доступом в интернет.

«Я думаю, что есть студенческие библиотеки, они должны быть в каждом вузе, которые предоставляют доступ в интернет к обучающим сайтам для своих студентов», — отметила политик.

Депутат добавила, что именно в студенческие годы человек набирает максимальное количество новых знаний.

«С самой постановкой вопроса я согласна... Я считаю, что это правильно. Именно в студенчестве человек набирается информации, обучается», — цитирует Бессараб RT.

Напомним, ранее руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил обеспечить бесплатным доступом в интернет всех студентов-очников, чтобы они могли получить неограниченный доступ к учебной литературе, научным статьям, онлайн-курсам и другим образовательным ресурсам, передает телеканал «360».