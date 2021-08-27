Юрист объяснил, что делать если нашел чужой кошелек Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов объяснил, как поступить, если был найден чужой кошелек. Кажется, в ситуации ничего необычного, но, по словам эксперта, такая находка может доставить множество проблем.

- Для начала нужно осмотреть кошелек. Вполне возможно, что там есть зацепки, которые помогут идентифицировать владельца. Например, фотографии, записки, кредитные карты, электронные устройства отслеживания или что-то подобное, - советует юрист ФАН.

Эти идентификаторы в разы упростят поиск владельца кошелька. Даже если их не оказалось, то нужно обратиться в ближайшее отделение полиции и передать находку стражам порядка. Тогда вся ответственность с вам будет снята.

- Альтернативный вариант – передать находку на пост охраны, если например находка обнаружена в торговом центре. Тогда к вам не будет никаких претензий и нельзя будет привлечь к ответственности, - пояснил Артем Баранов.

Если же попробовать самостоятельно отыскать владельца или оставить вещь себе, то действия могут расценить как воровство.

- В УК РФ есть статья 158 и там прописано, что вещь, оставленная в общественном месте, не становится ничейной. Взять ее себе – это воровство и за него можно получить наказание в виде двух лет лишения свободы, - говорит юрист.

Он напомнил, что человек, обнаруживший чужую вещь, может рассчитывать на вознаграждение. Оно устанавливается по соглашению сторон.

- Если же по истечении шести месяцев после обращения в полицию настоящий хозяин кошелька так и не был найден, то он становится собственностью нашедшего, - добавил Артем Баранов.

В свою очередь адвокат Московской коллегии адвокатов «Арбат» Андрей Астафуров отметил в беседе с "Известиями", что в этом случае значение имеют место потери, осведомленность потерявшего о месте пропажи, активность действий потерявшего по поиску своего имущества.