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Общество27 августа 2021 13:35

Юрист объяснил, что делать если нашел чужой кошелек

Находка может доставить множество проблем
Елена АКИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Юрист объяснил, что делать если нашел чужой кошелек

Юрист объяснил, что делать если нашел чужой кошелек

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов объяснил, как поступить, если был найден чужой кошелек. Кажется, в ситуации ничего необычного, но, по словам эксперта, такая находка может доставить множество проблем.

- Для начала нужно осмотреть кошелек. Вполне возможно, что там есть зацепки, которые помогут идентифицировать владельца. Например, фотографии, записки, кредитные карты, электронные устройства отслеживания или что-то подобное, - советует юрист ФАН.

Эти идентификаторы в разы упростят поиск владельца кошелька. Даже если их не оказалось, то нужно обратиться в ближайшее отделение полиции и передать находку стражам порядка. Тогда вся ответственность с вам будет снята.

- Альтернативный вариант – передать находку на пост охраны, если например находка обнаружена в торговом центре. Тогда к вам не будет никаких претензий и нельзя будет привлечь к ответственности, - пояснил Артем Баранов.

Если же попробовать самостоятельно отыскать владельца или оставить вещь себе, то действия могут расценить как воровство.

- В УК РФ есть статья 158 и там прописано, что вещь, оставленная в общественном месте, не становится ничейной. Взять ее себе – это воровство и за него можно получить наказание в виде двух лет лишения свободы, - говорит юрист.

Он напомнил, что человек, обнаруживший чужую вещь, может рассчитывать на вознаграждение. Оно устанавливается по соглашению сторон.

- Если же по истечении шести месяцев после обращения в полицию настоящий хозяин кошелька так и не был найден, то он становится собственностью нашедшего, - добавил Артем Баранов.

В свою очередь адвокат Московской коллегии адвокатов «Арбат» Андрей Астафуров отметил в беседе с "Известиями", что в этом случае значение имеют место потери, осведомленность потерявшего о месте пропажи, активность действий потерявшего по поиску своего имущества.