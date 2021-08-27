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Общество27 августа 2021 14:05

МВД опубликовало видео допроса трэш-стримера, который залил женщину перцовым баллончиком в Измайловском парке

По словам стримера, он изначально не хотел этого делать
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Фото: кадр из видео трэш-стримеров

Фото: кадр из видео трэш-стримеров

В сети появилась запись допроса трэш-стримера Евгения Дмитерко. Накануне он с друзьями распылил содержимое перцового баллончика на проходящую женщину в столичном Измайловском парке, а запись случившегося опубликовал в социальных сетях.

На кадрах видно, что молодые люди сначала завязывают разговор с незнакомкой, заявляя, что они крупные блогеры, и предлагая ей заработать 100 тысяч рублей, если она обнаженной ляжет на рельсы. В какой-то момент стримеры меняют тему разговора и один из них призывает товарищей “заливать ее перцем”, после чего один из мужчин брызгает в сторону женщины из струйного газового баллона. Они смеются, а женщина уходит.

Московские треш-стримеры обрызгали прохожую из перцового баллончика ради забавы

На допросе Дмитерко рассказал, почему облил женщину перцовкой. По его словам, он сделал это по указке своего “начальника”, который вел прямую трансляцию.

“Почему я это сделал? Потому что наш работодатель, - а мы были на работе, на стриме, ведь мы стримеры, - сказал, что нужно забрызгать эту женщину. Я сказал, что могу. Он мне дал баллончик, я сделал это и хотел вернуть баллон. А он сказал, что “мало, иди переделывай”. И я повторил, после чего баллон ему вернул. И мы пошли дальше продолжать стрим”, - рассказал Дмитренко.

По словам стримера, к своему поступку он относится отрицательно и совершать его изначально не хотел. Он также принес извинения пострадавшей.

Как ранее писал сайт kp.ru, полицейские задержали всех трех стримеров, участвовавших в преступлении. По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия". Максимальное наказание по ней - штраф до 1 млн рублей или до 7 лет колонии.

Допрос трэш-стримера Евгения Дмитерко, облившего женщину в Москве перцовкой