МВД опубликовало видео допроса трэш-стримера, который залил женщину перцовым баллончиком в Измайловском парке

Фото: кадр из видео трэш-стримеров

В сети появилась запись допроса трэш-стримера Евгения Дмитерко. Накануне он с друзьями распылил содержимое перцового баллончика на проходящую женщину в столичном Измайловском парке, а запись случившегося опубликовал в социальных сетях.

На кадрах видно, что молодые люди сначала завязывают разговор с незнакомкой, заявляя, что они крупные блогеры, и предлагая ей заработать 100 тысяч рублей, если она обнаженной ляжет на рельсы. В какой-то момент стримеры меняют тему разговора и один из них призывает товарищей “заливать ее перцем”, после чего один из мужчин брызгает в сторону женщины из струйного газового баллона. Они смеются, а женщина уходит.

На допросе Дмитерко рассказал, почему облил женщину перцовкой. По его словам, он сделал это по указке своего “начальника”, который вел прямую трансляцию.

“Почему я это сделал? Потому что наш работодатель, - а мы были на работе, на стриме, ведь мы стримеры, - сказал, что нужно забрызгать эту женщину. Я сказал, что могу. Он мне дал баллончик, я сделал это и хотел вернуть баллон. А он сказал, что “мало, иди переделывай”. И я повторил, после чего баллон ему вернул. И мы пошли дальше продолжать стрим”, - рассказал Дмитренко.

По словам стримера, к своему поступку он относится отрицательно и совершать его изначально не хотел. Он также принес извинения пострадавшей.

Как ранее писал сайт kp.ru, полицейские задержали всех трех стримеров, участвовавших в преступлении. По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия". Максимальное наказание по ней - штраф до 1 млн рублей или до 7 лет колонии.