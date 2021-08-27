При крушении самолета в Словакии погибли три человека

Расследованием инцидента займется специальная группа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У города Скалице в Словакии разбился самолет. Упавший борт относится к классу малой авиации - чаще всего это небольшие частные суда.

Как сообщает информационное агентство СТК, на борту самолета находились граждане Чехии. Крушение произошло недалеко от границы между странами - Скалице находится в Словакии, неподалеку от Чехии. В результате инцидента 3 человека погибли.

Отмечается, что была создана специальная комиссия экспертов. Они будут расследовать причины ЧП.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне малый борт также упал в Мексике. Вертолет Ми-17 военно-морского флота потерпел крушение вскоре после взлета в штате Идальго. На борту воздушного судна в момент находился министр внутренних дел мексиканского штата Веракрус. В результате происшествия пострадали четыре человека, однако обошлось без жертв.