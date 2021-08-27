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Звезды27 августа 2021 15:28

Тома Круза ограбили на съемках фильма "Миссия невыполнима - 7"

Неизвестные угнали автомобиль актера с личными вещами
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Том Круз

Том Круз

Фото: REUTERS

Американского актера Тома Круза ограбили во время съемок седьмой части фильма «Миссия невыполнима» в Бирмингеме.

Как передает издание The Sun со ссылкой на источник, автомобиль BMW, который принадлежит артисту, стоимостью около 100 тысяч фунтов (более 137 тысяч долларов) угнали с парковки возле отеля. Кражу заметил телохранитель Тома Круза. В салоне находились личные вещи актера, стоимость которых он сам оценивает в несколько тысяч фунтов.

Правоохранительные органы вскоре обнаружила местонахождение автомобиля, оснащенного электронной системой слежения. Тем не менее все ценные вещи, принадлежащие артисту, пропали.

Напомним, «Миссия невыполнима» - серия фильмов, пока состоящая из шести частей, и основанная на одноименном телесериале. В основе сюжета картины - приключения агента Итана Ханта, роль которого исполняет Том Круз.