Тома Круза ограбили на съемках фильма "Миссия невыполнима - 7"

Том Круз Фото: REUTERS

Американского актера Тома Круза ограбили во время съемок седьмой части фильма «Миссия невыполнима» в Бирмингеме.

Как передает издание The Sun со ссылкой на источник, автомобиль BMW, который принадлежит артисту, стоимостью около 100 тысяч фунтов (более 137 тысяч долларов) угнали с парковки возле отеля. Кражу заметил телохранитель Тома Круза. В салоне находились личные вещи актера, стоимость которых он сам оценивает в несколько тысяч фунтов.

Правоохранительные органы вскоре обнаружила местонахождение автомобиля, оснащенного электронной системой слежения. Тем не менее все ценные вещи, принадлежащие артисту, пропали.

Напомним, «Миссия невыполнима» - серия фильмов, пока состоящая из шести частей, и основанная на одноименном телесериале. В основе сюжета картины - приключения агента Итана Ханта, роль которого исполняет Том Круз.