Двое белорусов задержаны в России за регулярные кражи из фур Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двое жителей белорусского города Орша задержаны в России за регулярные кражи из большегрузных автомобилей. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Белоруссии.

«Информацию о двух лидерах криминальной среды, промышлявших кражами из большегрузов, российские правоохранители получили от своих белорусских коллег», - говорится в заявлении.

Как отмечается, задержание «криминального дуэта» правоохранители витебского областного управления ГУБОПиК МВД Белоруссии и отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Владимирской области проводили вместе.

Утоняется, что одному из задержанных 42 года, а другому - 54. В отношении белорусов в России возбуждено уголовное дело за кражу группой лиц по предварительному сговору.

В ходе расследования было установлено, что только за год мужчины украли товаров на общую сумму более миллиона российских рублей. Они промышляли на автостоянках и заправках, где крали из фур продукты питания, а также бытовую технику и стройматериалы.

«Старший из них позиционировал себя "уголовным авторитетом"», - говорится в сообщении пресс-службы

На данный момент проверяется причастность задержанных к совершению иных аналогичных преступлений в России и Беларуси.