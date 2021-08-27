Ученые сравнили риски тромбоза после коронавируса и вакцинации

Ученые проанализировали данные 30 миллионов человек Фото: Олег Укладов

Ученые нескольких университетов Великобритании выяснили, что риск возникновения тромбозов после перенесенного коронавируса выше, чем после вакцинации. Соответствующие выводы они сделали, исследовав данные почти 30 миллионов человек, привитых с 1 декабря 2020 года по 24 апреля 2021 года.

Тромбоз - это опасное состояние, при котором кровяной сгусток полностью или частично перекрывает вену. Отрыв тромба и его попадание с током крови в сердце может привести к инфаркту. Попадая в мозг, сгусток вызывает инсульт.

Как выяснили ученые, в течение 28 дней после прививки AstraZeneca случаи венозной тромбоэмболии выявлялись у 66 человек на 10 миллионов. При коронавирусе риск тромбоза гораздо выше - его симптомы обнаружили у 12 614 человек на 10 миллионов. Об этом сообщается в журнале British Medical Journal. Таким образом, риск возникновения тромбозных осложнений у переболевших людей гораздо выше, чем у людей, сделавших прививку.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса. Она разработана на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Ее разработчиком является центр «Вектор» Роспотребнадзора.