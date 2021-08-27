Зеленский: Украина выступает за усиление НАТО в Черном море

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Киев выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море. Такое заявление в пятницу, 27 августа, сделал президент Украины Владимир Зеленский после совместной встречи с президентами Польши, Молдовы и Румынии.

«Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Чёрного моря сил и средств членов НАТО», - заявил украинский лидер.

Зеленский считает, что военные угрозы вокруг Украины нарастают. По его словам, угроза остается «высокой», а в особенности «критическим является уровень угрозы с севера, где Белоруссию используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий».

Среди других «постоянных источников угроз» глава незалежной назвал российские войска в Абхазии, в Приднестровском регионе Молдовы, «и так далее». «Из-за активной милитаризации нашего украинского крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство, а это торговля в регионе», - добавил он, предложив президентам Польши, Молдовы и Румынии «совместно решать все современные вызовы».