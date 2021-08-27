Гидрометцентр предупредил россиян о заморозках в ближайшие дни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие выходные в некоторых регионах России возможен приход заморозков, сообщает Гидрометеоцентр РФ.

С 28 по 30 августа 2021 минимальная температура до -2 градусов ожидается в Карелии, Пермском крае, Костромской, Свердловской, Челябинской областях. До -3 градусов прогнозируется в Забайкальском крае 29-30- августа 2021. В эти же дни до -2 градусов будет в Башкортостане, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Кроме того, 29-30 августа 2021 ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами от 30 градусов в Алтайском крае. Сильные ливневые дожди

Как писал сайт kp.ru, ранее жителям Москвы пообещали возвращение теплой погоды в конце лета. Так, в пятницу, 27 августа, в столице будет 24 градуса тепла, в воскресенье, 29 августа, в Москве воздух прогреется до 26 градусов. В начале следующей недели дневная температура установится на отметке 20-27 градусов.