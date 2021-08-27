Высотка загорелась в китайском городе Далянь

Фото: видео очевидцев

В китайском городе Далянь загорелось высотное здание - многоквартирный дом на 419 семей, в котором проживало 818 человек. Большая часть строения была быстро охвачена огнем. На место происшествия прибыли 68 пожарных машин и 366 пожарных.

Как сообщает местное издание XDMG, возгорание началось около 16:00 на 19-м этаже. Всех жителей дома удалось успешно эвакуировать, никто не был заблокирован в квартире, хотя огонь быстро распространялся по внешней стороне здания и охватил большую площадь.

Пожар был оперативно потушен, однако спасатели остаются на месте, чтобы убедиться, что опасности больше нет. Электроснабжение и газ в доме отключены. Что стало причиной пожара - предстоит выяснить в ходе расследования.

Ранее сайт kp.ru писал, что может стать причиной пожара на объектах, которые обеспечивают электричеством дома. К трагедии может привести, в частности, ненадлежащее состояние электроустановок.