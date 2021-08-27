Британские ученые выращивают дельта-штамм COVID-19 для испытаний на людях Фото: Мария ЛЕНЦ

Британская компания hVivo Services Ltd. искусственно вырастила в лаборатории партию дельта-штамма коронавирусной инфекции для использования в исследовании, которое предполагает осознанное заражение добровольцев.

Как передает The Wall Street Journal, специалисты выращивают дельта-штамм COVID-19 в защищенной лаборатории «под тщательным контролем». Изначальный образец вируса взяли у заразившегося человека. Главный научный сотрудник компании Эндрю Кэтчпоул сообщил, что на сегодняшний день уже есть объем, которого достаточно для первых стадий исследования с применением вируса.

Использование искусственно выращенного дельта-штамма будут контролировать Имперский колледж Лондона и лондонская благотворительная организация Wellcome Trust. Исследования финансируют Wellcome Trust и правительство Великобритании.

Как сообщили WSJ высокопоставленный источник в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США, американское правительство также финансирует работы по выращиванию вирусов в лаборатории, однако там их не будут использовать для заражения людей.

Великобритания является единственной страной мира, где проводятся исследования с намеренным заражением добровольцев коронавирусом. В волонтеры принимают молодых и здоровых людей, которых помещают в изоляции под медицинским наблюдением. Испытания проводятся при участии Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона. Свыше 40 добровольцев уже подвергли инфицированию «оригинального» штамма.