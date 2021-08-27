Суд арестовал блогера Дмитерко, распылившего газ в лицо женщине Фото: Андрей МИРЕЙКО

В пятницу, 27 августа, Измайловский суд Москвы арестовал блогера Евгения Дмитерко, который распылил газ из перцового баллончика в лицо женщине в Измайловском парке. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Измайловского районного суда города Москвы от 27 августа удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании в отношении обвиняемого в совершении преступления», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как уточнили в суде, речь идет о ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство», и в виде меры суд избрал заключения под стражу сроком на два месяца. Перед этим Дмитерко сообщил правоохранительным органам, что действовал по указанию своего работодателя Игоря Маслова, известного как блогер Репейник.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы задержали группу мужчин, так называемых треш-стримеров, которые вели в социальных сетях трансляцию нападения в парке на случайную прохожую. Видео, где они брызгают в лицо женщине газом, было опубликовано в сети.