Концерн «Аксион» представил новинки медицинского оборудования на форуме «Армия 2021»

Коллектив ООО Концерн «Аксион».

В понедельник в подмосковном парке «Патриот» начал работу форум «Армия-2021». Как показала выставка, предприятия военно-промышленного комплекса активно развивают не только производство военной техники, но и гражданской продукции. Например, ижевский Концерн «Аксион» даже в условиях пандемии существенно увеличил выпуск современной медицинской техники.

«Мы планомерно диверсифицируем производство, - отметил заместитель гендиректора по развитию производства специальной продукции Корпорации «Аксион» Станислав Болонкин. – Во время пандемии существенно выросла доля медицинской продукции. Освоили выпуск дефибриляторов, которые в первую очередь используются для оснащения автомобилей «Скорой помощи».

Инженер-конструктор Концерна «Аксион» Максим Густенев уточнил, что автоматические наружные дефибрилляторы серии ДА-Н можно также использовать в аэропортах, на вокзалах и других местах массового скопления людей. Приборы несложные. Могут использоваться для восстановления сердечного ритма пациента даже медсестрами и охранниками до прибытия врачей. Концерн также выпускает инфузоматы, аппараты искусственной вентиляции легких, электрокардиографы, портативные пульсоксиметры и другие медицинские изделия.

«Своей техникой мы можем полностью закрыть табель оснащения машин «Скорой помощи», - отметила начальник отдела маркетинга и рекламы концерн «Аксион» Екатерина Попова. – Компания старается развиваться по всем медицинским направлениям, где работает: это реанимация, кардиология, хирургия, неонатология и физиотерапия. Совсем скоро представим новый аппарат для лечения апноэ (остановки дыхания – «КП») – мы уже завершили его регистрацию. А также выпустим монитор пациента».

Стенд ООО Корпорация «Аксион» на форуме «Армия 2021»

Кроме того, предприятие успешно производит бытовую технику и автокомпоненты. Можно с уверенностью сказать, что Концерн «Аксион» движется вперёд, расширяя не только свою номенклатурную линейку, но и географию продаж.