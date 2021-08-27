В Совфеде сообщили о планах ввести в России штраф за громкую езду Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Штраф за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей может быть введен для всех российских городов. Такое заявление сделала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, уточнив, что данная норма должна появиться в новом Кодексе об административных правонарушениях, который собираются внести в Госдуму РФ в ближайшее время.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил внести в Мосгордуму законопроект о преднамеренном нарушении тишины, установив минимальный штраф в размере пяти тысяч рублей, привязав его к мощности автомобиля или мотоцикла.

«Вследствие того, что подобные правонарушения регулярно совершаются не только в Москве, но и в других городах, планируется, что данный состав войдет в статью "Хулиганство"», - приводит РИА Новости слова сенатора

Рукавишникова отметила, что штраф за такие нарушения может взиматься и в дневное время суток, отметив также, что инициатива московского градоначальника вполне понятна и закономерна.

«Любители ездить без глушителя или сотрясать всё вокруг себя громкой музыкой … выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой, как в ночное, так и в дневное время. Поэтому подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться», - отметила она.