Военные Британии отказались эвакуировать двести собак и кошек из Кабула Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военные Великобритании отказались эвакуировать 200 собак и кошек из аэропорта Кабула, которых пытался вывезти основатель благотворительной организации, бывший служащий британских Военно-морских сил (ВМС) Пен Фартинг.

После того, как движение «Талибан»* захватило власть в Афганистане, Фартинг и его сторонники призывали эвакуировать сотрудников благотворительной организации и членов семей, а также 140 собак и 60 кошек.

«Вся наша команда, а также собаки и кошки находились в безопасном периметре внутри аэропорта. Нас развернули, потому что президент США Джо Байден изменил правила оформления за два часа до этого. Прошел через ад, чтобы попасть туда, и нас отправили в хаос этих ужасных взрывов», - написал основатель НКО на своей странице в Twitter.

В свою очередь глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес назвал огорчающим то, что усилия британских военных по спасению граждан были смещены в другую сторону в связи с недостоверным рассказом Фартинга о произошедшем с 200 собаками и кошками.

«Я должен отдавать предпочтение людям, а не животным», - подчеркнул британский министр в эфире телеканала Sky News.

Глава военного ведомства отметил, что не мог разместить животных в эвакуационных рейсах из соображений безопасности. Кроме того, он считает, что животные могут покинуть Афганистан, когда аэропорт афганской столицы откроется для коммерческих рейсов.

* Запрещенная в России террористическая организация.