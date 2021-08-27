WP: Талибан* просит США оставить американских дипломатов в Афганистане после вывода войск Фото: REUTERS

Представители движения Талибан* просят Соединенные Штаты сохранить свое дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода из республики американских военнослужащих.

Издание The Washington Post со ссылкой на источник сообщает, что Вашингтон изучают возможность, однако окончательное решение на данный момент не принято. Отмечается, что сохранение дипломатического присутствия в Афганистане может привести к возобновлению работы американского посольства в Кабуле.

По данным издания, запрос от Талибана* поступил на фоне стремления движения добиться признания мировым сообществом и «справиться с тяжелым экономическим положением после заморозки международной помощи Афганистану на миллиарды долларов». Кроме того, по данным источников газеты, Вашингтон также вовлечен в переговоры о будущем управлении аэропортом Кабула, в которых также участвуют представители региона, такие как Турция.

При этом официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США по-прежнему планируют завершить свое дипломатическое присутствие в Афганистане к 31 августа. Как она подчеркнула, планы по данному вопросу не изменились.

Напомним, ранее представитель радикального движения «Талибан»* в Катаре Сухейл Шахин предупредил, что США и их союзники должны вывести войска из Афганистана до 31 августа, в противном случае их ожидают негативные последствия.

*Запрещенная в России террористическая организация