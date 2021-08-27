После отключения ИВЛ в больнице Ярославля умерли три человека

По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В результате отключения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за небольшого пожара в реанимационном отделении клинической городской больницы №3 Ярославля скончались трое пациентов.

Причиной сбоя в работе аппаратов стало возгорание на втором этаже здания, площадь которого составила всего пять квадратных метров, сообщает «Пятый канал».

Между тем, как рассказали агентству ТАСС в экстренных службах Ярославля, в одной из палат реанимационного отделения загорелся матрас. Предположительно, это случилось из-за непотушенной сигареты. Точные причины, по которым вспыхнул огонь, и все обстоятельства произошедшего выясняются.

«По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас. В результате погибли трое пациентов, находившиеся на аппарате ИВЛ», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что из-за пожара отключилось электричество, из-за чего перестали работать аппараты ИВЛ, «три человека которые были к ним подключены, умерли». Огонь потушили силами медперсонала до прибытия пожарных.

«На месте ЧП уже работают следователи. По предварительным данным, причиной возгорания матраса могла стать непотушенная сигарета», - добавил источник.