В США отменили запуск ракеты-носителя компании Astra на Аляске

Ракета должна была стартовать с площадки на острове Кадьяк (штат Аляска) Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старт ракеты-носителя американской компании Astra, который должен был состояться в пятницу, 27 августа, с площадки тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк (штат Аляска) отменили за несколько секунд до запуска. Как сообщается на сайте компании, пуск отложили из-за проблем с зажиганием.

«Нам необходимо разобраться с перебоем в зажигании и попробовать снова завтра», - сказал ведущий прямой трансляции запуска.

О новом времени запуска компания пообещала сообщить позже. Отмечается, что старт должен состояться не позднее 11 сентября. Ракета в рамках контракта Astra c Космическими силами США должна была доставить на орбиту тестовый груз.

Стоит отметить, что разработанная компанией ракета-носитель длиной около 12 метров она предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. В прошлом году Astra дважды совершала испытательные пуски своей ракеты, но они в обоих случаях завершились неудачей: они падали и взрывались после непродолжительного полета.