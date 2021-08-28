Из-за урагана «Ида» власти Кубы эвакуировали более 10 тысяч человек

Тропический шторм «Ида» по мере приближения к побережью Кубы усилился до урагана Фото: REUTERS

Из-за обрушившегося на кубинское побережье урагана «Ида» вечером в пятницу, 27 августа, власти Острова Свободы эвакуировали более 10 тысяч человек – жителей западных провинций Пинар-дель-Рио и Артемиса, сообщает газета Juventud Rebelde.

По данным издания, ураган уже прошел над островом Хувентуд на западе страны, после чего в регионе была нарушена подача электроэнергии. По данным местных чиновников, крупного ущерба от стихии не зафиксировано. Информации о возможных жертвах или пострадавших не поступало.

Сформировавшийся в Карибском море тропический шторм «Ида» по мере приближения к побережью Кубы усилился до урагана, сейчас максимальная скорость ветра в его пределах составляет 36,5 метров в секунду. На западе Кубы ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Между тем, ураган движется в сторону США. Ожидается, что он достигнет американского побережья к вечеру 29 августа. Стихия может затронуть Луизиану, Миссисипи и Алабаму, а также город Новый Орлеан.