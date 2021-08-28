Иммунолог назвал пять плюсов съедобных растительных вакцин

Ученые Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана разработали «помидорную» прививку от коронавируса Фото: Shutterstock

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, что эксперименты по созданию съедобных растительных вакцин в разных странах мира начались еще в 90-е годы прошлого века, и активно продолжаются по сей день, поскольку такие разработки «до сих пор выглядят перспективными». Однако подтверждения эффективности «помидорной прививки» от коронавируса, которую создали ученые Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана, пока нет.

Николай Крючков объясняет привлекательность таких разработок как минимум пятью преимуществами.

1. Удобство и безболезненность. Не нужно делать уколы – как говорится, съел и порядок.

2. Минимум побочки – поствакцинальные реакции точно будут слабее, чем у классических прививок.

3. Не требуются затраты на организацию прививочного кабинета, набор медицинского персонала, обеспечение стерильности и прочих условий для медпроцедур.

4. Нет расходов на обеспечение особых условий хранения и транспортировки, как для обычных вакцин.

5. Дешевое массовое производство. Выращивать «вакцинные» овощи и фрукты куда дешевле, чем производить вакцины в биореакторах или на другом оборудовании.

– Сами растения от природы имеют защитные оболочки, благодаря которым вакцинный материал попадает к нам в организм фактически в виде биокапсул. За счет этого необходимые для выработки иммунитета белки не сразу перевариваются в верхних отделах пищеварительного тракта, а проникают глубже, это тоже плюс, - добавил эксперт.

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