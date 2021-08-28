Иммунолог назвал слабые стороны «фитопрививок»

Ученые Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана разработали «помидорную» прививку от коронавируса Фото: Shutterstock

Комментируя новость о том, что ученые Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана разработали «помидорную прививку» от коронавируса, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Комсомольской правдой» назвал слабые стороны «фитопрививок».

Одна из них, по словам эксперта по разработке и исследованиям лекарственных средств, заключается в том, что местный иммунитет от подобных съедобных вакцин действует в кишечнике, а если болезнетворные вирусы и бактерии проникают в организм другими путями – например, через носоглотку, как SARS-CоV-2, то защита будет уже слабой.

– Поэтому прививки такого рода больше подходят именно для инфекций, которые мы обычно называем «болезнями грязных рук», то есть передаваемых орально-фекальным путем. Это, например, холера, ротавирусы, гепатиты, брюшной тиф и т.п., – пояснил Николай Крючков.

Кроме того, как отметил специалист, сложно обеспечить стабильность белков, необходимых для выработки иммунитета, есть также сложности с дозированием и выращивании таких растений.

– Дело в том, что если чужеродного для растения белка окажется слишком много, такая культура просто не сможет расти и развиваться. Если же белка мало, его просто не хватит для выработки иммунитета, – сказал эксперт.

Он добавил, что с учетом этих и других обстоятельств все разработки растительных вакцин пока остаются экспериментальными.

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