Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы Фото: REUTERS

Сегодня, 28 августа, в России православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы, завершающее череду 12 важнейших праздников церковного года.

Празднование данного церковного праздника начинается во всех православных храмах накануне с всенощного бдения. В минувшую пятницу вечером в храме Христа Спасителя в российской столице началось праздничное богослужение. По традиции священники в этот день одеты в голубое облачение, а храмы украшаются белыми цветами.

«Успение» означает засыпание или успокоение, но применительно к этому дню - смерть Богородицы. Митрополит Волоколамский Иларион отмечал накануне, что церковь установила этот день не как день горести и скорби, а как день радости и ликования.

- Смерть соединила ее с ее возлюбленным Сыном, которому она посвятила всю жизнь. Богородица явила нам величайший пример того, какой может быть человеческая жизнь и человеческая смерть. Своим Успением она доказала, что смерть может быть праздником, поскольку это переход от жизни временной к жизни вечной и возвращение души человека к Богу, - сказал он в своем фильме, опубликованном к празднику Успения в соцсетях.

По церковному календарю Успение Пресвятой Богородицы всегда отмечается 28 августа. Этот праздник является последним из 12 важнейших праздников православного церковного года, он завершает второй по строгости Успенский пост, который длился с 14 по 27 августа.