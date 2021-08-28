Российские силовики пришли в гостиницу к Тиллю Линдеманну Фото: СОЦСЕТИ

Сотрудники российских правоохранительных органов минувшей ночью пришли в гостиничный номер отеля в Завидово, где остановился солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Об этом в субботу, 28 августа, пишет издание «Интерфакс», ссылаясь на информацию своего источника.

- Российские силовики провели ночью следственные мероприятия в комнате отеля в Завидово, где остановился Тилль Линдеманн. Сам музыкант при этом присутствовал, - говорится в материале издания.

Причина интереса российских правоохранительных органов к музыканту из известной немецкой метал-группы пока что не известны, однако отмечается, что «проверка проводилась в рамках заявления». Пока что комментариев официальный лиц или самого Линдеманна по поводу этой информации нет.

Накануне представители Эрмитажа заявили, что Линдеманн нелегально продает серию предметов с цифровыми изображениями, снятыми в музее. Связано ли это с ситуацией в отеле, неизвестно.