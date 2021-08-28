Старейшая жительница Италии Мария Олива умерла в возрасте 112 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Италии умерла старейшая жительница страны Мария Олива. Женщина скончалась сегодня на 113-м году жизни. Об этом в субботу, 28 августа, сообщило агентство ANSA, ссылаясь на заявление семьи усопшей.

Сообщается, что Мария Олива умерла у себя дома в городке Пьяцца-Армерина на острове Сицилия, где прожила всю жизнь. 16 апреля текущего 2021 года старейшая жительница Италии отметила свой 112-й день рождения.

За свою долгую жизнь женщина родила восемь детей, из которых к сегодняшнему дню живы пятеро. Также у нее было 58 внуков и правнуков. По информации итальянского агентства, в 2018 году Мария Олива встретилась с Папой Римским Франциском, когда глава католической церкви проводил пастырский визит на Сицилию.

После смерти Оливы титул самой пожилой жительницы Италии переняла Ида Дзоккарато. Ее местные средства массовой информации до этого называли старейшей жительницей северной области Венето. В мае текущего года женщина также отпраздновала свой 112-й день рождения.