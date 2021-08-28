Внук актрисы из «Москва слезам не верит» отдал мошенникам более 1,3 миллиона рублей. Фото: ВОРОНОЙ Руслан

Внук народной артистки России Раисы Рязановой, которая снялась в фильме «Москва слезам не верит», Андрей Перов стал жертвой телефонных мошенников. Артист отдал злоумышленникам более 1,3 миллиона рублей. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил источник сайта kp.ru, в правоохранительных органах.

Андрей Перов – актер первой категории театра «Содружество актеров Таганки» - подал заявление о мошенничестве в полицию в минувшую среду. Он рассказал, что 24 августа неизвестный позвонил ему на телефон и представился сотрудником управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

- Злоумышленник сообщил, что банковские счета Перова якобы скомпрометированы, а для сохранения денежных средств необходимо осуществить оформления кредита, а также перевод денег на резервные счета, - сообщил источник.

Отмечается, что Перов доверился мошеннику и выполнил его инструкции, сделав сразу несколько переводов. Общая сумма ущерба составила более 1,3 миллиона рублей.