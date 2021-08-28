Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 августа 2021 13:37

Внук актрисы из «Москва слезам не верит» отдал мошенникам более 1,3 миллиона рублей

Артиста Андрея Перова обманули лжеполицейские
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Внук актрисы из «Москва слезам не верит» отдал мошенникам более 1,3 миллиона рублей. Фото: ВОРОНОЙ Руслан

Внук актрисы из «Москва слезам не верит» отдал мошенникам более 1,3 миллиона рублей. Фото: ВОРОНОЙ Руслан

Внук народной артистки России Раисы Рязановой, которая снялась в фильме «Москва слезам не верит», Андрей Перов стал жертвой телефонных мошенников. Артист отдал злоумышленникам более 1,3 миллиона рублей. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил источник сайта kp.ru, в правоохранительных органах.

Андрей Перов – актер первой категории театра «Содружество актеров Таганки» - подал заявление о мошенничестве в полицию в минувшую среду. Он рассказал, что 24 августа неизвестный позвонил ему на телефон и представился сотрудником управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

- Злоумышленник сообщил, что банковские счета Перова якобы скомпрометированы, а для сохранения денежных средств необходимо осуществить оформления кредита, а также перевод денег на резервные счета, - сообщил источник.

Отмечается, что Перов доверился мошеннику и выполнил его инструкции, сделав сразу несколько переводов. Общая сумма ущерба составила более 1,3 миллиона рублей.