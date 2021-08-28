Рособрнадзор объяснил, какие изменения введут в ЕГЭ в 2022-2024 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не намерено вводить революционные изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ), однако в период 2022 - 2024 годов нововведения появятся по всем предметам, за исключением информатики. Об этом он заявил во время традиционного Общероссийского родительского собрания.

- В этом году у нас действительно будут изменения практически по всем предметам, кроме информатики. <…> Я бы хотел сразу беспокойство родителей немного успокоить - каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем, - заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Музаев также отметил, что все грядущие изменения относительно вопроса ЕГЭ будут вводиться достаточно плавно, чтобы не спровоцировать стресс родителям, ученикам и учителям.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили о планах изменить модели ЕГЭ по всем учебным предметам. Делать это намерены в период с 2022 по 2024 годы. Внесение изменений требуется, поскольку в 2022 году школу будут заканчивать те дети, которые с первого класса учились по современным школьным стандартам.