Бастрыкин поручил провести проверку после драки десятков мигрантов в Москве. Фото: мвд

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК провести проверку после массовой драки мигрантов в Москве.

- Это уже не первый подобный случай в столице за последнее время, председатель СК РФ поручил руководителю ГСУ по городу Москве Стрижову А.А. организовать доследственную проверку и доложить о полученных результатах, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Массовая драка мигрантов в центре Москве произошла 27 августа. Группа приезжих мужчин сцепилась в скверике на Бауманской улице. После случившегося по отделам полиции развезли почти полсотни иностранных граждан. Полицию вызвали жители соседних домов. После появления машин с мигалками участники драки кинулись врассыпную, но в итоге патрульным удалось задержать 49 мигрантов. По данным источников kp.ru, среди задержанных - граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Пятерых будут депортировать из России.