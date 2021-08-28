Умер Роман Громадский, актер из фильма "Сонька Золотая ручка"

Фото: кадр из фильма "Первые радости"

Умер Роман Громадский - народный артист РСФСР, актер театра и кино. Он скончался в возрасте 80 лет.

Причиной смерти звезды фильмов "Сонька Золотая ручка" и "Двое из ларца" стал инсульт. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на сына артиста.

Роман Борисович, известный публике как Громадский, на самом дел родился с фамилией Владимиров. Однако после свадьбы с сокурсницей Верой Громадской, он решил взять ее фамилию.

Будущий артист и талантливый актер родился в Ленинграде перед началом Великой Отечественной войны. В младенчестве он пережил блокаду. После окончания школы и службы в армии он в возрасте 22 лет он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Будучи выпускником его взяли на службу в Ленинградский государственный театр им. Ленинского комсомола (сейчас "Балтийский дом").

Громадской также знаком зрителям по ролям в картинах "Снег среди лета", "Блокада", "Человек меняет кожу", "Открытая книга", "Ментовские войны" и многих других.