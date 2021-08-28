В российских школах предлагают отказаться от оценок по музыке и физкультуре Фото: Евгения ГУСЕВА

Заместитель министра просвещения Анастасия Зырянова заявила, что в российских школах могут заменить пятибалльную систему оценок по ряду предметов. Речь идет об введение зачетов и незачетов в таких дисциплинах, как изобразительное искусство (ИЗО), музыка и физкультура.

- С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем, может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы "зачет–незачет", - объяснила представитель ведомства во время выступления на Общероссийском родительском собрании.

Также Зырянова добавила, что вопрос об изменении системы оценок относится к компетенции школы. Это означает, что у родителей есть возможность повлиять на изменение системы оценки по перечисленным предметам школьной программы.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2022 года в школах вводится обязательное преподавание финансовой грамотности. При этом часовая нагрузка на учеников не увеличится, так как отдельного урока по новой дисциплине не предусмотрено. Развивать финансовую грамотность будут в рамках других, привычных для школьников предметов.