Опыт Самарской области по строительству новых школ планируют тиражировать по всей России

.

В субботу, 28 августа, Министр просвещения России Сергей Кравцов посетил Самару. Там совместно с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном он провел Всероссийское родительское собрание, а также обсудил лучшие практики в сфере образования и перспективы развития отросли.

Самарская область для визита выбрана не просто так. Только за последние три года здесь ввели в систему образования 40 зданий детских садов (до конца года введут еще 10) и 9 школ. Одна из них – на Пятой просеке в Самаре – построена и оборудована в рекордные сроки, уже 1 сентября здесь примут первых учеников.

- Эту школу с нетерпением ждали жители Октябрьского района Самары. Я знаю, что благодаря вам этот вопрос решился. Уверен, что этот опыт будет интересен и другим регионам, и мы его обязательно будем учитывать при строительстве новых школ, – подчеркнул Сергей Кравцов, общаясь Дмитрием Азаровым после визита в новую школу. Глава Самарской области рассказал и о завершение строительства школы в Тольятти. Всего в ближайшие годы в Самарской области планируется построить еще 12 новых школ.

Как рассказал, министр просвещения России по всей стране до конца 2024 года будет построено 1300 новых школ, что позволит ликвидировать третью смену в некоторых регионах. Кроме того, уже в следующем году начнется масштабная программа по капитальному ремонту школьных зданий. Отремонтировать планируют более 7 тысяч объектов, при этом работы будут идти с учетом мнения школьников и учителей.

Александр Хинштейн во время встречи затронул проблемные вопросы, актуальные для крупных городов, где многие школы находятся в старых зданиях, а строить новые, по всем нормативам, невозможно. Сергей Кравцов сообщил, что решение о расширении критериев федеральной программы уже принято на заседании Президиума Госсовета.