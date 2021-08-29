Японские власти откажут в статусе беженца россиянину, приплывшему с Кунашира на Хоккайдо

Миграционные власти Японии откажут россиянину в статусе беженца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японские власти откажут в статусе беженца россиянину, который несколько дней назад вплавь перебрался с острова Кунашир на Хоккайдо с целью получить убежище. По мнению сотрудников иммиграционного бюро Японии, он не соответствует требованиям для получения этого статуса, поэтому временное разрешение на пребывание в стране Восходящего Солнца мужчине тоже не выдадут, сообщает газета Hokkaido.

По данным издания, на следующей неделе пловца передадут генеральному консульству России в Саппоро, чтобы его вернули на Родину.

Напомним, как писал сайт kp.ru, предполагается, что россиянина зовут Ваас-Феникс Нокард, ему 40 лет. Давнее увлечение жителя Курил Японией выразилось даже в самом псевдониме: фамилия Нокард – анаграмма слова «дракон».

Ранее сообщалось, что российские дипломаты пытались его навестить, но японская сторона заявила, что беглец не хочет с ними общаться.

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