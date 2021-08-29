Борис Джонсон использовал телефон для работы вопреки правилам безопасности

Борис Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие высокопоставленные британские министры использовали свои личные телефоны для рабочих контактов вопреки рекомендациям по безопасности.

Как передает издание Times, глава правительства Великобритании нарушил рекомендации по безопасности, когда использовал свой личный телефон в переписке с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также британским предпринимателем Джеймсом Дайсеном.

Уточняется, что в ходе личной переписки британский премьер мог обсуждать с саудовским принцем сделку по продаже футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед», а бизнесмен переписывался с главой правительства по вопросам о налоговых льготах для своей компании.

Издание отмечает, что Джонсон нарушил рекомендации, который он сам же распространил среди глав министерств после парламентских выборов 2019 году, указав им на риск взлома телефонов и электронной почты. В рекомендациях британского премьера говорилось, что министры не должны использовать личные электронные устройства и приложения связи для обсуждения любых рабочих вопросов, вне зависимости от уровня их секретности.

Ранее СМИ сообщали, что личный мобильный телефон Джонсона находился в свободном доступе в интернете в течение последних 15 лет.