Новая статуя Будды в Бразилии превзошла по высоте статую Христа в Рио Фото: YouTube

Статуя Будды, которую установили в дзен-буддийском монастыре Ибирасу на севере бразильского штата Эспириту-Санто, стала второй по всоте в мире, уступив только монументу Будде из китайского Лэшаня.

Конструкция из бетона и металла весит 350 тонн и достигает в высоту 35 метров. Таким образом статуя превзошла по высоте скульптуры Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, высота которой составляет 30 метров без пьедестала.

Как передает портал Remonews, в декабре прошлого года новая статуя Будды приняла духовное крещение в соответствии с основами буддизма. Церемония называется «открывание глаз», и она придает монументу «душу». Теперь посетить статую можно в любое время суток бесплатно.

Отмечается, что монумент стал туристической достопримечательностью бразильского штата еще до официального открытия и привлекает внимание тех, кто проезжает по шоссе, расположенному по близости. По данным монастыря, за выходные памятник принимает примерно 4 тысячи посетителей.

Как уточняется, работу над статуей завершили еще в прошлом году, а открытие было запланировано на июнь 2020 года, однако все планы изменились из-за пандемии коронавирусной инфекции.