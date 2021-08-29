В России 29 августа 2021 выявлено 19 286 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 19 286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в воскресенье, 29 августа 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется, наибольшее число заразившихся зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 1 444. На втором месте по количеству заболевших находится Санкт-Петербург с показателем 1 318. Тройку замыкает Московская область, где 914 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заболевания COVID-19 зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 6,9 процентов заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 797 летальных исходов, а полностью выздоровели 16 804 человека.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 29 августа 2021 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 6 882 827. Жертвами инфекции стали 181 637 человека, выздоровели 6 148 250 пациент.