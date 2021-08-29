Рогозин: Россия готова к отражению любого удара, в том числе в космосе

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия за всю свою историю пережила много войн и готова к отражению любого удара, в том числе в космосе, предположив, что именно в космическом пространстве в будущем могут начаться войны.

«Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве», - заявил глава Роскосмоса в интервью «Газете.ру».

Рогозин отметил, что если рассуждать о войнах будущего и о прогнозах аналитиков, то следующая серьезная война, «если она когда-нибудь, не дай бог, начнется, начнется именно в космосе». По его мнению, конфликт начнется с уничтожения орбитальной группировки противника.

Как он отметил, любая страна попытается ослепить своего врага, но только через космос есть возможность увидеть всю глубину территории потенциального противника.

«Чтобы лишить противника всех этих чувств, нужно уничтожить его орбитальную группировку, с этого начинается война в космосе. Но при этом надо понимать, что боевое воздействие на космический аппарат, тем более относящийся к военной группировке, - это повод к войне», - добавил он.