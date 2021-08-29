Тишковец назвал аномально теплым лето 2021 года в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лето в Москве в текущем году было в среднем на 2,5 градуса теплее климатической нормы. Об этом в воскресенье, 29 августа, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, назвав это лето аномально теплым для столицы.

«Столичное лето было в среднем на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы с небольшим дефицитом осадков, не превышающим 10 процентов, отсюда и неплохой урожай, и жаркие летние дни, и полноценный купальный сезон», - отметил синоптик на своей странице в Instagram.

Специалист напомнил, что июнь в Москве был на 3,2 градуса теплее нормы, а июль - на 2,5 градуса. В первый месяц лета выпало 63 мм осадков, что ниже климатической нормы, а в следующий месяц выпало в два раза меньше нормы осадков - 43 мм. В последний месяц лета, наоборот, ожидается почти в полтора раза больше месячной нормы осадков.

Тишковец также сообщил, что текущее лето станет одним из рекордных за всю историю наблюдений по числу особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений.

Напомним, накануне синоптики рассказали, что последние дни календарного лета и 1 сентября будут очень теплыми, однако потом погода изменится, и резко похолодает.