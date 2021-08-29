Новый гражданский лайнер МС-21 начнет выполнять регулярные авиарейсы в 2022 году

Новый гражданский лайнер МС-21 начнtт выполнять регулярные авиарейсы в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый гражданский самолет среднемагистрального класса МС-21 начнет выполнять регулярные авиарейсы в следующем году.

Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1».

Как сообщается, лайнер МС-21 ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок, и создается на базе новейших разработок в области авиастроения. На сегодняшний день программа производства воздушного судна находится на стадии сертификационных испытаний и производства для первых заказчиков.

Базовая версия лайнер с американскими двигателями PW1400, которая сегодня проходит сертификационные испытания, носит название МС-21-300. Предполагается, что заказчики воздушного судна смогут выбирать, с каким именно двигателем они будут эксплуатировать лайнер. Кроме того, в будущем планируют выпускать версии МС-21-200, в котором будет от 132 до 165 мест, а также МС-21-400 - до 250 мест.