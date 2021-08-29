Журналист рассказал о популярности шоколада "Аленка" и российских глазированных сырков в Японии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автор портала Yahoo News Japan Юки Токунага рассказал о популярности российских сладостей в Японии.

По его словам, в последнее время в стране особенной популярностью пользуется шоколад "Аленка". Среди плюсов лакомства японец назвал невысокую цену, вкус и наличие разных видов.

Токунага рассказал, что во время учебы в России любил покупать "Аленку" и делиться ей с однокурсниками, за что его называли чудаком.

Журналист также отметил российские глазированные сырки, отметив, что этот десерт приятный как по структуре, так и на вкус.

В 2017 году в Японии почти за 540 тысяч иен (примерно 4,8 тысячи долларов) продали две хурмы редкого сорта "тэнкафубу". По словам представителя местной префектуры, этот элитный сорт хурмы отличает необычная сладость. По его словам, содержание сахара в хурме сорта "тэнкафубу" превышает 18. градусов по шкале Брикса, хотя в обычной хурме этот показатель равен 15-16 градусов.