Российское общество "Знание" запускает Дни открытых дверей для школьников и студентов Фото: REUTERS

Ведущие отечественные компании, предприятия, учреждения культуры и спорта проведут для российских школьников и студентов Дни открытых дверей в рамках II федерального Просветительского марафона "Новое Знание" с 1 по 3 сентября 2021 года.

Организатором Дней открытых дверей выступает Российское общество "Знание". Молодые люди смогут посетить крупные производства, познакомиться с бизнес-процессами компаний, а также пообщаться с ведущими экспертами в разных отраслях.

Как отметил гендиректор "Знания" Максим Древаль, сейчас в стране заметен рост потребности на получение интеллектуальных и достоверных знаний. А их лучше всего получать в общении с профессионалами.

- Во время Дней открытых дверей школьник или студент своими глазами видит, кто работает в компаниях, какие технологии там применяются, как выглядит рабочее место. Он может кожей почувствовать творческую атмосферу легендарного театра или дух спортивной конкуренции в тренажерном зале, где готовятся гимнасты – чемпионы Олимпийских игр. В этом смысле ему гораздо легче представить самого себя в будущем сотрудником такого предприятия, актером театра или спортсменом, — сказал Древаль

Дни открытых дверей охватят всю Россию. Например, в городе науки Иннополис в Татарстане школьникам организуют экскурсию по самому высокотехнологичному городу страны.

Олимпийский комитет России подготовит для школьников интерактивный Олимпийский урок с участием чемпионов и призеров Игр в Токио, а также экскурсию по Инновационному центру ОКР с демонстрацией тренажеров, с помощью которых профессиональные спортсмены могут получить точную оценку своего уровня подготовки к важнейшим соревнованиям. Школьники смогут проверить свою скорость реакций, координацию, силу и выносливость в специальной лаборатории центра.

В МИЦ "Композиты России" МГТУ им. Н. Э. Баумана расскажут о разработке и коммерциализации высокотехнологичных решений университета.

Участники и выпускники конкурса "Большая перемена" смогут посетить киностудию "Союзмультфильм", Мариинский театр, Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, Музей Банка России, Центр научно-технической информации и библиотек ОАО "РЖД", другие компании и организации.

Дни открытых дверей планируется проводить на регулярной основе, чтобы создать дополнительные возможности для профориентации старшеклассников и студентов, а также продемонстрировать возможности российских компаний для молодых специалистов в удобных и современных форматах.

- Дни открытых дверей в 21-м веке — это не стандартные ярмарки вакансий, которые когда-то проводились в прошлом. Это современные челленджи возможностей. Они задают высокую планку тех знаний и навыков, которыми необходимо обладать молодому человеку, чтобы получить престижную работу и самореализоваться в лучших компаниях страны. Мы открываем молодежи двери к успеху, чтобы каждый смог выбрать свою, — отметил Древаль.