Умер Жак Рогге, бывший президент Международного олимпийского комитета Фото: REUTERS

На 80-м году жизни умер бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге. Об этом сообщил Twitter-аккаунт МОК.

- С большой печалью Международный олимпийский комитет объявляет о кончине бывшего президента МОК графа Жака Рогге. Ему было 79 лет, — гласит текст сообщения.

Жак Рогге родился в 1942 году в бельгийском Генте. В 2001 году был избран президентом Международного олимпийского комитета на сессии Комитета в Москве, став преемником Хуана Антонио Самаранча. Во время его руководства Сочи получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года. Рогге покинул пост в 2013 году, его преемником стал немец Томас Бах.

Напомним, в субботу, 28 августа, во время тренировочного матча между "Балтикой-М" и "Красной Звездой" из города Советска произошла трагедия. На стадионе "Балтика" в Калининграде после столкновения с игроком хозяев получил смертельную травму голкипер "Звезды" Александр Шишмарев. Руководитель пресс-службы "Балтики" Сергей Кандалов сообщил, что удар при столкновении пришелся в область шеи от соперника, который влетел в него на скорости. Команда поможет финансово семье погибшего вратаря.