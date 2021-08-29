Ураган «Ида» обрушился на Луизиану

Ураган «Ида» обрушился на американский штат Луизиана в районе города Порт-Фуршон Фото: REUTERS

В воскресенье, 29 августа, Ураган «Ида» достиг восточного побережья США и обрушился на штат Луизиана в районе города Порт-Фуршон, расположенном на побережье Мексиканского залива. Накануне ему присвоили четвертую категорию, а по прогнозам синоптиков, «Ида» может стать самым мощным ураганом в Луизиане с 1856 года или как минимум за последние 16 лет – с 2005 года, когда ураган «Катрина» вызвал сильнейшее наводнение в Новом Орлеане и унес жизни более 1,8 тысячи человек, передает телеканал CNN.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган «Ида» достиг американской территории в полдень воскресенья по местному времени (20:00 мск). Скорость ветра в его пределах достигает 67 м/с (240 км/ч), однако он может усилиться до пятой категории, когда скорость ветра в пределах урагана превысит 70 м/с.

Губернатор Луизианы Джон Эдвардс призвал жителей штата приготовиться «к большим испытаниям». Уже сейчас ветер срывает крыши и валит деревья, без электричества в своих домах остались около 150 тысяч человек. Предупреждение властей о необходимости эвакуации действует на береговой линии Луизианы протяженностью более 320 километров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 августа «Ида» прошлась по Кубе, из-за урагана власти Острова Свободы эвакуировали более 10 тысяч человек – жителей западных провинций Пинар-дель-Рио и Артемиса. Ранее сообщалось, что стихия может затронуть Луизиану, Миссисипи и Алабаму, а также город Новый Орлеан.