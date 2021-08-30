В МИД России заявили о кампании США по охоте за россиянами за границей

В МИД России заявили о масштабной кампании США по охоте за россиянами за границей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты продолжают «охотиться» на россиян за рубежом, чтобы потом экстрадировать их в США. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, назвав такую практику преследованием и настоящей охотой.

«Вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США», - сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что начиная с 2008 года уже известно более 50 подобных случаев, и их число продолжает расти. Причем на задержанных в разных странах и доставленных в США россиян оказывается «сильнейшее воздействие и давление» с целью склонить их к сотрудничеству с американским «правосудием» и признать вину в несовершенных преступлениях. Григорий Лукьянцев отметил, что «многие наши соотечественники отказываются признавать вину, поскольку те обвинения, которые выдвигаются в их адрес, носят необоснованный характер».

Напомним, как писал сайт kp.ru, российский МИД предупреждал об «охоте» американских властей на граждан России еще пять лет назад. Тогда же в министерстве говорили, что россиянам следует помнить о существовании реальной угрозы быть арестованными в третьих странах по запросам спецслужб США.