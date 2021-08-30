Роспотребнадзор предупредил о появлении в РФ осенью комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила Фото: Александр ГЛУЗ

Большое количество комаров - переносчиков лихорадки Западного Нила может появиться в России в некоторых регионах этой осенью из-за обилия осадков и теплой погоды. Об это в понедельник, 30 августа, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, - в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», - говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что данная лихорадка относится к широко распространенным инфекционным болезням, и встречается более чем в 90 странах. Наиболее сложная обстановка складывается на сегодняшний день в Европе, Канаде и США. В России заболеваемость лихорадкой Западного Нила фиксируют в основном в европейской части, более 80 процентов случаев приходится на регионы Южного федерального округа.

Для предупреждения заражения в Роспотребнадзоре рекомендуют при посещении лесопарковых зон, а также берегов водоемов носить защитную одежду, максимально закрывающую тело, защищать дома от проникновения комаров, а также не допускать скопления воды в контейнерах.

Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, инкубационный период которого колеблется примерно от нескольких дней до трех недель. Болезнь может протекать в гриппоподобной форме с головными болями, а также повышением температуры и першением горла.