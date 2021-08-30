Цена на газ в Европе преодолела отметку в 598 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник, 30 августа, обновила очередные рекорды. Цены на газ преодолели отметку в 598 долларов за 1 тысячу кубов.

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы открыла торги на отметке почти в 600 долларов за тысячу кубометров. Позже она скорректировалась до чуть более 590 долларов на тысячу кубов.

По состоянию на 11.02 по московскому времени в понедельник, 30 августа, цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, который является самым ликвидным европейским хабом, увеличивается на 1,3 процента на лондонской бирже ICE, и торгуется за 593 доллара за тысячу кубов.

Стоимость газа вновь растет после новостей о решении российского экспортера «Газпром» забронировать 4,3 процента дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину в сентябре текущего года.